Trigliseridler, kanda bulunan bir tür lipid yani yağdır. Aldığınız ancak hemen kullanılmayan kalorileri, trigliseride dönüştürerek vücut, bu kalorileri yağ hücrelerinde depolar. Peki, Trigliserid nedir? Trigliserit yüksek olursa ne olur, yüksek çıkması ne demek, ne anlama gelir? İşte detaylar…

TRİGLİSERİD NEDİR? Trigliserit yüksek olursa ne olur, yüksek çıkması ne demek, ne anlama gelir?

Uzun süreli açlık, enerji yoğun spor programları, hormon üretimi gibi durumlarda depolanan trigliseridler vücut tarafından kullanılır. Kısacası, trigliseridler vücutta ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere yağ hücrelerinde depolanır ve gerektiğinde enerjiye çevrilerek vücudun çeşitli görevlerini yerine getirirler. Peki, Trigliserid nedir? Trigliserit yüksek olursa ne olur, yüksek çıkması ne demek, ne anlama gelir? İşte detaylar…

TRİGLİSERİD NEDİR?

Trigliserid, vücutta bulunan yağların ana depo formudur. Kimyasal olarak üç yağ asidinin bir gliserol molekülüne bağlanması ile oluşur. Trigliseridler, enerji depolama, ısı yalıtımı ve organları koruma gibi önemli işlevlere sahiptir. Normalde, vücut trigliseritleri enerji ihtiyacına göre kullanır ve düzenli bir metabolizma ile dengede tutar.

TRİGLİSERİT YÜKSEK OLURSA NE OLUR, YÜKSEK ÇIKMASI NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Trigliserid seviyeleri yüksek olduğunda, bu durum birkaç sağlık sorununa neden olabilir. Yüksek trigliserid seviyeleri genellikle aşağıdaki faktörlerle ilişkilidir:

Diyet: Yüksek miktarda şeker ve yağ içeren besinlerin tüketimi trigliserid seviyelerini artırabilir.

Genetik Faktörler: Ailesel hipertrigliseridemi gibi genetik faktörler, bireyin trigliserid seviyelerini etkileyebilir.

Obezite: Fazla kilolu olmak, trigliserid seviyelerini artırabilir.

Yüksek trigliserid seviyeleri, ateroskleroz (damar duvarlarında yağ birikimi), kardiyovasküler hastalıklar, pankreatit (pankreas iltihabı) gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, trigliserid seviyelerinin normal sınırlar içinde tutulması önemlidir. Yüksek trigliserid seviyeleri genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, diyet düzenlemeleri ve gerekirse ilaç tedavisi ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu konuda bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve gerekli tedbirleri almak önemlidir.

İDEAL TRİGLİSERİD SEVİYESİ NEDİR?

Yemek sonrası kanındaki trigliserid seviyesi yüksek olduğundan, doğru sonuçlar elde edebilmek için kan örneği almadan önce en az 12 saat aç kalmak gereklidir. Çünkü yemek sonrasında kandaki trigliserid seviyesi normalden yüksek olabilir. Risk faktörlerinize, sizin ve ailenizin tıbbi geçmişine bağlı olarak kan testi ile toplam kolesterol, HDL (iyi) - LDL (kötü) kolesterol ve trigliserid seviyeleri ölçülür.

Sağlıklı bir yetişkin için ideal trigliserid seviyesi 150 mg/dL'nin altındadır. 150 mg/dL ile 199 mg/dL arasındaki değerler sınır değerleri olarak kabul edilirken, 200 mg/dL ve üzeri değerler trigliserid yüksekliği olarak adlandırılır.

Yüksek trigliserid seviyeleri, kalp hastalığı riskiyle doğrudan ilişkilidir. Kötü beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak trigliserid düzeyi artabileceği gibi, sağlıklı beslenmeye rağmen genetik faktörlerden dolayı yüksek trigliserid seviyelerine sahip bireyler de bulunabilir.

Çok yüksek trigliserideki kişiler, diğer yağları dolaşım sırasında taşımakta zorlanabilirler. Yüksek trigliserid düzeyine sahip bireyler, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, alkol tüketimini azaltma veya bırakma ve düzenli egzersizle bu seviyeleri düşürmeye çalışmalıdır.

Çünkü hipertrigliseridemi, damarların sertleşmesine ve sonuç olarak damar sertliğine yol açabilir, bu da kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Aynı zamanda pankreatit (pankreas iltihabı) riskini artırabilir.

TRİGLİSERİD NEDEN ARTAR?

Hipertrigliseridemiye neden olan faktörler bireyden bireye değişebilir. Doğru tanı ve tedavi için en iyi yol, bir doktor tarafından yapılan bir değerlendirmedir.