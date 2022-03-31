Sosyal medyada sıkça adını duyduğumuz Triggerlanmak kelimesi hakkında Triggerlanmak ne demek sorusu Triggerlanmak kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle sosyal medyada oldukça yaygın kullanılan triggerlandım kelimesini gören vatandaşlar triggerlandım ne demek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Triggerlanmak ne demek? Trigger nedir? Triggerlanmak nedir? İşte detaylar haberimizde...

TRİGGERLANMAK NE DEMEK?

Triggerlanmak; genellikle sinirlendim, tilt oldum, gıcık oldum, uyuz oldum anlamlarına gelmektedir. Triggerlandım ifadesini kullanan bir kişi için karşındaki bir kişiye veya olaya karşı nefret duyduğu anlaşılmaktadır.

Kelime anlamı tetiklenmek olan trigger ile triggerlanmak ifadesi birbirine karıştırılmamalıdır. Trigger yani tetikleyici, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde bir tabloda belirli olaylar meydana geldiği zaman yani ekleme, güncelleme, silme işlemlerinden biri gerçekleşmeden önce veya sonra çalışan ve belirli işlemleri kodlandığı şekilde yerine getiren yordam anlamına gelmektedir.

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