Trendyol Yemek neden kapalı? Trendyol Yemek ne zaman açılır?

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TRENDYOL YEMEK NEDEN KAPALI?

Trendyol Yemek, lokasyon bazlı hizmet vermektedir. Bazı lokasyonlarda lokantalara ulaşılamıyor, kapalı ibaresi bulunuyor. Konuya ilişkin Trendyol Yemek'ten açıklama geldi.

TRENDYOL YEMEK NE ZAMAN AÇILIR?

Trendyol destek hesabından yapılan açıklamaya göre "Merhaba, tüm Türkiye'nin yoğun ilgisi sebebiyle yaşadığımız bu geçici durum, kısa süre içinde düzeltilecektir. Bizi takipte kalmaya devam edin." ifadesini kullandı.