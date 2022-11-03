Trendyol'dan yemek siparişi vermek isteyen vatandaşlar uygulamaya girdiğinde yemek bölümünün çalışmadığı durumuyla karşı karşıya kaldı. Ardından araştırmalarını sürdüren kullanıcılar Trendyol Yemek neden açılmıyor? Trendyol yemek kapalı mı? sorularını sormaya başladı. Peki, Trendyol yemek neden kapalı? Trendyol yemek çöktü mü? Trendyol yemek restoranlar neden kapalı?

Trendyol uygulamasının yemek kategorisinde yaşanan bazı sorunların ardından vatandaşlar Trendyol yemek çöktü mü? sorusunu arama motorlarında arattı. Trendyol yemek uygulamasından sipariş vermek isteyen kullanıcılar restoranların kapalı olması sorunuyla karşı karşıya kalmasının ardından Trendyol yemek sorun mu var? sorusunu merak etti. Peki, Trendyol yemek neden kapalı? Trendyol yemek çöktü mü? Trendyol yemek restoranlar neden kapalı?

TRENDYOL YEMEK NEDEN KAPALI?

Trendyol yemek uygulamasından sipariş vermek isteyen kullanıcılar tüm restoranların kapalı olmasıyla karşılaştı. Trendyol yemek ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Sistemsel bir sorun olduğu düşünülüyor.