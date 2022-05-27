Trendyol Yemek neden KAPALI? Trendyol'da sorun mu var? Trendyol Yemek çöktü mü, sorun mu var?T - Haberler

Trendyol Yemek neden KAPALI? Trendyol'da sorun mu var? Trendyol Yemek çöktü mü, sorun mu var?T
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Merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin popüler e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden birisi olan Trendyol'a bağlı Trendyol Yemek hakkında, sosyal medyada atılan tweetler gündem oldu. Trendyol Yemek neden kapalı? Trendyol Yemek çöktü mü, sorun mu var? sorularının yanıtı merak edildi.
Trendyol Yemek neden kapalı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
TRENDYOL YEMEK NEDEN KAPALI?
Trendyol Yemek, lokasyon bazlı hizmet vermektedir. Bazı lokasyonlarda lokantalara ulaşılamıyor, kapalı ibaresi bulunuyor. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi. İşte, konu hakkında atılan bazı tweetler
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