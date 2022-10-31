Trendyol'dan yemek siparişi vermek isteyen vatandaşlar uygulamaya girdiğinde yemek bölümünün çalışmadığı durumuyla karşı karşıya kaldı. Ardından araştırmalarını sürdüren kullanıcılar Trendyol Yemek neden açılmıyor? Trendyol yemek kapalı mı? sorularını sormaya başladı. Peki, Trendyol Yemek neden açılmıyor? Trendyol yemek kapalı mı?

Trendyol uygulamasından yemek siparişi vermek isteyen vatandaşlar restoranların kapalı olduğu gerçeğiyle yüzleştiler. Neden kapalı olduğunu merak eden vatandaşlar ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Trendyol Yemek neden açılmıyor? Trendyol yemek kapalı mı? İşte detaylar haberimizde...

TRENDYOL YEMEK NEDEN AÇILMIYOR?

Trendyol yemek ve hızlı market uygulamasında öğlen saatlerinde anlık bir sorun yaşandı. Trendyol mobil uygulaması üzerinden yemek siparişi vermek isteyen kullanıcılar bütün mağazaların kapalı olması nedeniyle işlemini tamamlayamamıştı. Yapılan çalışmaların ardından Trendyol yemek ve hızlı market uygulamasındaki sorunlar giderildi.

Popüler yemek ve market siparişi uygulaması Trendyol'da 31 Mayıs 2022 itibariyle kullanıcılar "mağazalar kapalı" sorunu ile karşı karşıya kaldı. Herhangi bir restorandan yemek siparişi vermek isteyen kullanıcılar restoranların kapalı olması nedeniyle hizmetine devam edememişti. Aynı problem hızlı market uygulamasında ise "bölgesel yoğunluk" olarak kullanıcılara duyurulmuştu.

Trendyol destek hesabından yapılan açıklamada ise "Merhaba, tüm Türkiye'nin yoğun ilgisi sebebiyle yaşadığımız bu geçici durum, kısa süre içinde düzeltilecektir. Bizi takipte kalmaya devam edin." denildi.

HIZLI MARKET VE YEMEK'TE SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Hızlı market uygulaması birçok bölgede yeniden kullanılmaya başlandı. Yemek'teki arıza da 16:05 itibariyle giderildi ve Trendyol Yemek de yeniden kullanıma açıldı.