Trendyol yemek çöktü mü? Trendyol yemek neden çalışmıyor? Trendyol yemek sorun mu var? Trendyol çöktü mü?

Trendyol uygulamasının yemek kategorisinde yaşanan bazı sorunların ardından vatandaşlar Trendyol yemek çöktü mü? sorusunu arama motorlarında arattı. Trendyol yemek uygulamasından sipariş vermek isteyen kullanıcılar restoranların kapalı olması sorunuyla karşı karşıya kalmasının ardından Trendyol yemek sorun mu var? sorusunu merak etti. Peki, Trendyol yemek çöktü mü? Trendyol yemek neden çalışmıyor? Trendyol yemek sorun mu var?

Trendyol Yemek neden açılmıyor? Trendyol yemek kapalı mı?

Trendyol yemek neden çalışmıyor? sorusu Trendyol yemek uygulamasından sipariş vermek isteye kullanıcıların tüm restoranların kapalı olmasıyla karşılaşması sonucu merak edildi. Arama motorlarında Trendyol yemek çöktü mü? sorusu aratılıyor. Peki, Trendyol yemek çöktü mü? Trendyol yemek neden çalışmıyor? Trendyol yemek sorun mu var?

TRENDYOL YEMEK NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Trendyol yemek uygulamasından sipariş vermek isteyen kullanıcılar tüm restoranların kapalı olmasıyla karşılaştı. Trendyol yemek ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Sistemsel bir sorun olduğu düşünülüyor.