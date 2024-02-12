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TRENDYOL SÜPER LİG puanları ve sıralaması nasıl? Fikstür belli mi?

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Trendyol Süper Lig'in güncel puan sıralaması ve fikstür bilgileri merak ediliyor. Ligde son durum ve gelecek haftanın maç programı hakkında detaylar haberimizde.

2023- 2024 Trendyol Süper Lig futbol severler tarafından heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Birçok kişi takımının kaç puanda olduğunu ve kaçıncı sırada yer aldığını araştırıyor. Peki, TRENDYOL SÜPER LİG puanları ve sıralaması nasıl? Fikstür belli mi?

TRENDYOL SÜPER LİG PUANLARI VE TAKIM SIRALAMASI NASIL?

Trendyol Süper Lig sıralaması şu şekilde;

  1. Galatasaray - 66
  2. Fenerbahçe - 64
  3. Beşiktaş - 39
  4. Kasımpaşa - 38
  5. Trabzonspor - 37

TRENDYOL SÜPER LİG puan sıralaması nasıl? Fikstür belli mi?

TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG puan sıralaması nasıl? Fikstür belli mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Spor Futbol Gündem Spor Haberler

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