2023- 2024 Trendyol Süper Lig futbol severler tarafından heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Birçok kişi takımının kaç puanda olduğunu ve kaçıncı sırada yer aldığını araştırıyor. Peki, TRENDYOL SÜPER LİG puanları ve sıralaması nasıl? Fikstür belli mi?

TRENDYOL SÜPER LİG PUANLARI VE TAKIM SIRALAMASI NASIL?

Trendyol Süper Lig sıralaması şu şekilde;

Galatasaray - 66 Fenerbahçe - 64 Beşiktaş - 39 Kasımpaşa - 38 Trabzonspor - 37

TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ