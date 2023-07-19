Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? Sorusu, 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi nedeniyle en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Trendyol Süper Lig fikstür çekiminin tamamlanması ile Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig fikstürü belli oldu mu? 2023-2024 Süper Lig ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? Sorusu, TFF tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig fikstürünü merak edenler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi ile maç tarihleri merak konusu oldu. 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig fikstürü belli oldu mu? 2023-2024 Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte merak edilen Trendyol Süper Lig detayları!

TRENDYOL SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Aşağıda Trendyol Süper Ligin ilk haftasında oynanacak olan maçlar yer almakta. İşte Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar;

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜRÜ İLK HAFTA

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor