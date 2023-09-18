Trendyol Süper Lig maçında Sivasspor - Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Ankaragücü hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Ankar

Trendyol Süper Lig maçında Sivasspor - Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Ankaragücü hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Ankaragücü şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Ankaragücü şifresiz mi?

Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor - Ankaragücü maçı şifresiz mi ve Sivasspor - Ankaragücü maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Ankaragücü hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

18-09-2023 SİVASSPOR VS ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SİVASSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ GÜN?

Sivasspor-Ankaragücü Maçı, 18 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

SİVASSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Ankaragücü Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SİVASSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Ankaragücü, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.