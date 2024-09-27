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Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var?
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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçları bugün başlıyor. Futbolseverler, bugün hangi takımların karşılaştığını merak ediyor. Süper Lig'deki heyecan devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, bugün oynanacak Sivasspor - RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak. Futbolseverler, 28 Eylül Cuma, 29 Eylül Cumartesi, 30 Eylül Pazar ve 1 Ekim Pazartesi günleri oynanacak karşılaşmalarla heyecan dolu bir hafta yaşayacak. Haftanın açılış maçında Sivasspor, RAMS Başakşehir'i evinde ağırlayarak zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sivasspor, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan almayı hedeflerken, Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var?

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI

27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

29 Eylül Pazar

16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman

30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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