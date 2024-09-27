Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçları bugün başlıyor. Futbolseverler, bugün hangi takımların karşılaştığını merak ediyor. Süper Lig'deki heyecan devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, bugün oynanacak Sivasspor - RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak. Futbolseverler, 28 Eylül Cuma, 29 Eylül Cumartesi, 30 Eylül Pazar ve 1 Ekim Pazartesi günleri oynanacak karşılaşmalarla heyecan dolu bir hafta yaşayacak. Haftanın açılış maçında Sivasspor, RAMS Başakşehir'i evinde ağırlayarak zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sivasspor, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan almayı hedeflerken, Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var?
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI
27 Eylül Cuma
20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi
16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
29 Eylül Pazar
16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman
30 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan