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Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün?

Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün?
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Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maç programı açıklandı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları hangi gün ve saatte? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maç programı futbolseverler tarafından büyük merakla bekleniyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerin hangi gün ve saatte maç yapacağı, bu hafta Süper Lig'de futbolseverleri bekleyen heyecan verici karşılaşmaların detayları araştırılıyor. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar ve detayları haberimizde yer alıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. Hafta maçları şöyle:

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün?

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa- Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe- Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor (Mersin)

Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün?

6 Ekim Pazar

13.30 TÜMOSAN Konyaspor- İkas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor- Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray- Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK- Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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