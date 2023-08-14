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TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU! Süper Lig'in ilk haftasında kim kaç puan aldı, hangi takım kaçıncı sırada?

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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının maçları tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günkü maçların ardından oluşan puan durumu ve sıralama merak edildi. Peki, Süper Lig'in ilk haftası oluşan puan durumu nasıl? Süper Lig'in ilk haftası hangi takım kaçıncı sırada? İşte puan tablosu...

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Süper Lig ya da sponsorluk anlaşması gereği Trendyol Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Ligin ilk haftası yarınki maçların ardından bitecek. Futbol severler şimdilik oluşan puan durumunu merak etti. Peki, Süper Lig'in ilk haftasında kim kaç puan aldı, hangi takım kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

TRENDYOL SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI

İlk hafta şuana kadar oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

  • Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor
  • Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü
  • Konyaspor 1 - 1 İstanbulspor
  • Kayserispor 0 - 0 Galatasaray
  • Pendikspor 1 - 5 Hatayspor
  • Sivasspor 1 - 1 Samsunspor
  • Adana Demirspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
  • Fenerbahçe 2 - 1 Gaziantep FK
  • Alanyaspor - Başakşehir (henüz oynanmadı)
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş (henüz oynanmadı)

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Güncel puan durumu ve oluşan sıralama şu şekilde:

TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU! Süper Lig'in ilk haftasında kim kaç puan aldı, hangi takım kaçıncı sırada?

TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU! Süper Lig'in ilk haftasında kim kaç puan aldı, hangi takım kaçıncı sırada?

NOT : Henüz Alanyaspor, Başakşehir, Karagümrük ve Beşiktaş'ın maçları oynanmıştır.

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