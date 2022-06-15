2022 Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi var?

Trendyol kapıda ödeme var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kapıda ödeme alan siteler hangileridir merak ediliyor. Bu sitelerden özellikle Trendyol daha çok merak edilmektedir. Peki, Trendyol'da kapıda ödeme oluyor mu? Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol kapıda ödeme imkanı mevcut mu? Trendyol kapıda ödeme aktif mi pasif mi? 2022 Trendyol kapıda ödeme var mı? Detaylar haberimizdedir...

TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?

En büyük müşteri ağına sahip alışveriş sitesi olan Trendyol kapıda ödeme yok. Trendyol'da alışveriş sadece kredi kartı ya da banka kartları ile yapılabiliyor. Bununla birlikte, Trendyol'un yeni ödeme seçeneği "Gel Al Noktası" sayesinde adresinize yakın bir yer belirleyip gelen ürününüzü Gel Al Noktası'ndan teslim alabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük E-Ticaret sitelerinden birisi olan ve son zamanlarda oldukça büyüyen Trendyol'da maalesef kapıda ödeme seçeneği yer almıyor. Sitede yapılan açıklamaya göre "Ödemelerinizi sadece kredi kartı ve banka kartı ile sipariş oluşturma aşamasında yapabilirsiniz." denilmektedir. Haliyle Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği bulunmuyor. Fakat içiniz rahat olsun. Trendyol ülkemizin en güvenilir online alışveriş sitelerinden birisidir. Alışveriş konusunda sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyoruz.

KAPIDA ÖDEME OLAN SİTELER HANGİLERİ?

Haberler.com olarak yazımıza devam ediyoruz. Kapıda ödeme yapılabilen bazı sitelerin isimleri aşağıdaki gibidir. Elbette bunlardan farklı siteler de vardır. Fakat sizler için en popüler olanlarını derledik.

- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)

- Carrefour (www.carrefoursa.com)

- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)

- Morhipo (www.morhipo.com)

- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)

- DeFacto (www.defacto.com.tr)

- Mavi (www.mavi.com)

- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)

- Migros (www.migros.com.tr)

- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)

- Cimri (www.cimri.com)

- Tozlu (www.tozlu.com)

- PTT Avm (www.pttavm.com)

Bu sitelerin hepsi güvenilirdir ve kapıda ödeme yapılmaktadır. Daha doğrusu güncel kapıda ödeme alan siteleri bunlar diyebiliriz. Lakin ilerleyen zamanlarda bu sitelerden bazılarına kapıda ödeme pasif yapılabilir o konu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Yani ilerde bu sitelerden bazıları kapıda ödemeyi iptal edebilirler. Ama şimdilik bunların çoğunluğunda kapıda ödeme aktiftir.

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