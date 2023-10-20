İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ederken, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Trendyol'un kasıtlı olarak Filistin temalı ürünleri platformdan kaldırdığı öne sürüldü. Peki, Trendyol, Filistin ürünlerini kaldırdı mı?

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten şirket, ürünlerin teknik bir sorun nedeniyle sistemsel incelemeye girdiğini ve müdahale sonrası kısa sürede tekrar görüntülenmeye başladığını belirtti. Peki, Trendyol, Filistin ürünlerini kaldırdı mı?

TRENDYOL, FİLİSTİN ÜRÜNLERİNİ KALDIRDI MI?

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

"GAZZE HALKI İÇİN MİLLETİMİZ İLE BİRLİKTE YAS TUTUYORUZ"

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."