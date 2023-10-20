Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol hakkında iddia ortaya atıldı. Trendyol Filistin temalı ürenli satıştan kaldırdı mı sorusu gündeme geliyor. İddialara yönelik açıklamada bulunan Trendyol, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Peki, Trendyol Filistin temalı ürünleri satıştan kaldırdı mı? Trendyol'dan iddialara yönelik açıklama geldi!

Trendyol Filistin temalı ürünleri satıştan kaldırdı mı sorusu gündeme gelirken, Trendyol'dan iddialara yönelik açıklama geldi. Trendyol'un kasıtlı olarak Filistin temalı ürünleri platformdan kaldırdığı öne sürüldü. Trendyol Filistin temalı ürünleri satıştan kaldırdı mı? Trendyol'dan iddialara yönelik açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

TRENDYOL FİLİSTİN TEMALI ÜRÜNLERİ SATIŞTAN KALDIRDI MI?

İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ederken, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Trendyol'un kasıtlı olarak Filistin temalı ürünleri platformdan kaldırdığı öne sürüldü. Birçok kişi duruma tepki gösterirken konu hakkında bir açıklama yapan Trendyol, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

"GAZZE HALKI İÇİN MİLLETİMİZ İLE BİRLİKTE YAS TUTUYORUZ"

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

TRENDYOL'DAN İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA GELDİ

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten şirket, ürünlerin teknik bir sorun nedeniyle sistemsel incelemeye girdiğini ve müdahale sonrası kısa sürede tekrar görüntülenmeye başladığını belirtti.