Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol hakkında iddia ortaya atıldı. Trendyol Filistin temalı ürünleri satıştan kaldırdı mı sorusu gündeme geliyor. Trendyol Filistin temalı ürünler kaldırdı mı? Sorusu bu kapsamda oldukça merak ediliyor. Peki, Trendyol Filistin temalı ürünler kaldırdı mı? Trendyol Filistin temalı ürünler var mı, neden yok?

Trendyol Filistin temalı ürünler kaldırdı mı? Trendyol Filistin temalı ürünler var mı, neden yok?

Trendyol Filistin temalı ürünler kaldırdı mı? Sorusu, gündeme gelirken, Trendyol'dan iddialara yönelik açıklama geldi. Trendyol'un kasıtlı olarak Filistin temalı ürünleri platformdan kaldırdığı öne sürüldü. Peki, Trendyol Filistin temalı ürünler kaldırdı mı? Trendyol Filistin temalı ürünler var mı, neden yok? İşte Trendyol Filistin temalı ürünler hakkında merak edilen tüm detaylar!

TRENDYOL FİLİSTİN TEMALI ÜRÜNLER KALDIRDI MI?

İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ederken, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Trendyol'un kasıtlı olarak Filistin temalı ürünleri platformdan kaldırdığı öne sürüldü. Birçok kişi duruma tepki gösterirken konu hakkında bir açıklama yapan Trendyol, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

"GAZZE HALKI İÇİN MİLLETİMİZ İLE BİRLİKTE YAS TUTUYORUZ"

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."