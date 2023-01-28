Trendyol Express üzerinden kargo beklemekte olan birçok müşteri tarafından Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor. Özellikle kargo teslim tahmininde bulunmak için 2023 Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı? Araştırılmakta. Peki, Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? İşte detaylar...

Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Sorusu, Pazar günü içerisinde kargo beklemekte olan ve kargonun teslim edilip, edilmeyeceğini merak eden vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Trendyol üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatı için kullanılmakta olan Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? 2023 Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı?

TRENDYOL EXPRESS PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere haftanın 6 günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre hafta sonu sadece cumartesi günleri hizmet veren firma, pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Cumartesi günü gerçekleştirilen dağıtımlar hafta içi çalışma saatlerine göre dağıtım yapmaktadır.