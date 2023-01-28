Trendyol Express üzerinden kargo beklemekte olan birçok müşteri tarafından Trendyol Express cumartesi günü çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor. Özellikle kargo teslim tahmininde bulunmak için 2023 Trendyol Express cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, açık mı? Araştırılmakta. Peki, Trendyol Express cumartesi günü çalışıyor mu? İşte detaylar...

Trendyol Express cumartesi günü çalışıyor mu? Sorusu, cumartesi günü içerisinde kargo beklemekte olan ve kargonun teslim edilip, edilmeyeceğini merak eden vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Trendyol üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatı için kullanılmakta olan Trendyol Express cumartesi günü çalışıyor mu? 2023 Trendyol Express cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, açık mı?

TRENDYOL EXPRESS CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Birçok kişi tarafından kullanılmakta olan Trendyol Express, cumartesi günleri hafta içi çalışma saatlerine göre dağıtım yapmaktadır. Buna göre Trendyol Express firması, cumartesi günleri 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Firma pazar günü ise hizmet vermemektedir.

2023 TRENDYOL EXPRESS CUMARTESİ GÜNÜ DAĞITIM YAPIYOR MU?

Cumartesi günleri çalışmakta olan firma, mesai saatleri içerisinde kargo dağıtım işlemlerine devam ediyor. Buna göre Trendyol Express firması, cumartesi günleri akşam saat 21:00'a kadar dağıtım yapmaktadır.

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ

Trendyol Express, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere haftanın 6 günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.