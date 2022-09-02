Trendyol express cumartesi günü açık mı? Trendyol express haftasonu açık mı? Trendyol express çalışma saatleri

Pandeminin ortaya çıkmasıyla vatandaşlar online olarak alışveriş yapmaya başladı. Evden çıkamadıkları için evlerine sipariş verdikleri için Trendyol markası kendine ait kargo şirketi kurdu. Trendyol express Cumartesi günü çalışıyor mu? Trendyol espress haftasonu açık mı? Trendyol express çalışma saatleri

Pandemi nedeniyle birçok kişi online alışverişe yöneldi. Türkiye'nin en bilindik olan alışveriş siteleri ise hızlı teslimat yapabilmek için kendi kargo şirketlerini kurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ise Trendyol, son dönemde kurduğu Trendyol Express ile hizmet kapasitesini geliştirdi. Birçok kullanıcı Trendyol Express'in ayrıcalıklı teslimat işlemi hakkında araştırma yaparken en çok merak edilen konu ise Trendyol Express'in Pazar günleri açık olup, olmadığı ve Trendyol Express'in çalışma saatleri oldu. Trendyol Express'in çalışma saatleri ve Cumartesi günü hizmet verip vermediği merak konusu. Trendyol express cumartesi günü açık mı? Trendyol espress haftasonu açık mı? Trendyol express çalışma saatleri

TRENDYOL EXPRESS CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye'nin en meşhur alışveriş sitelerinden olan Trendyol'un kendi kargo şirketi olan Trendyol Express, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ

Trendyol Express hafta içi ve Cumartesi günleri saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında dağıtım yapmaktadır.