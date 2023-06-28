Trendyol Express bugün (28 Haziran) açık mı, kapalı mı? Trendyol Express bugün kargo dağıtıyor mu? Kurban bayramının gelmesi ile birlikte Trendyol Express'in çalışma durumu merak ediliyor. Kurban bayramı süresince Trendyol Express çalışma günlerine haberimiz içerisinde yer verdik. Peki, Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bugün (28 Haziran) açık mı, kapalı mı? Trendyol Express bugün kargo dağıtıyor mu?

Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Kurban bayramının gelmesi ile birlikte kargo beklemekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bugün (28 Haziran) açık mı, kapalı mı? Trendyol Express bugün kargo dağıtıyor mu?

TRENDYOL EXPRESS BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express Kurban bayramının resmi tatil olması nedeniyle hizmet veremeyecek. Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının bayramdaki çalışma saatleri firmalar arasında farklılık gösterebilmektedir.

BAYRAMDA TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞIYOR MU 2023?

Bayram tatili süresince Türkiye'deki kargo firmaları hizmetlerine ara verecek. Resmi tatil 27 Haziran saat 13.00'te başlayacak ve 28-29-30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Kargo şirketleri, 3 Temmuz Pazartesi günü tekrar faaliyete geçmeyi planlıyor. Kargo şubeleri, 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün olmak üzere vatandaşlara hizmet sunacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok kargo şirketinin bayram tatili süresince kapalı olması bekleniyor.