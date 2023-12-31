Trendyol Express 1 Ocakta çalışıyor mu? Trendyol Express yılbaşında açık mı, dağıtım yapıyor mu?

Trendyol Express 1 Ocakta çalışıyor mu? Sorusu, 1 Ocak tarihinin gelmesi ile birlikte özellikle kargo beklemekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Yeni yıla girmeye saatler kala vatandaşlar Trendyol Express 1 Ocakta çalışıyor mu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Trendyol Express 1 Ocakta çalışıyor mu? Trendyol Express yılbaşında açık mı, dağıtım yapıyor mu?

TRENDYOL EXPRESS 1 OCAKTA ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express yılbaşının resmi tatil olması nedeniyle hizmet veremeyecek. yılbaşı kapsamında kargo firmalarının birçoğu yılbaşı tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının yılbaşındaki çalışma saatleri firmalar arasında farklılık gösterebilmektedir.

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ

Trendyol Express Hafta içi ve cumartesi günü toplam 6 gün olmak üzere 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre 09.00 – 21.00 saatleri arasında kargo dağıtımı gerçekleştirilebilmektedir.

TRENDYOL EXPRESS KARGO GELMEDEN ÖNCE ARIYOR MU?

Trendyol'dan aldığınız siparişleri aracı bir kargo firması kullanmadan adresinize hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlayan Trendyol Express, kargonuzu teslim etmeden önce ne yazık ki telefon etmemekte. Ürünün teslim edileceği adreste kişinin bulunması gerekmektedir.