Trendyol'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir hediye verip vermediğini merak etmekte olan birçok vatandaş tarafından internet üzerinde Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi gerçek mi? Sorusu araştırılıyor. Peki, Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi gerçek mi? Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi var mı?

Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi gerçek mi? Sorusu, ve benzer sorular zaman zaman birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gündemde yer alıyor. Trendyol'un Cumhuriyet 100. yılına özel bir hediye verdiğine dair iddialar ve buna benzer iddialar sosyal medya üzerinde, smslerde ve farklı birçok platformda yer alıyor. Peki, Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi gerçek mi? Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi var mı?

TRENDYOL CUMHURİYET BAYRAMI HEDİYESİ GERÇEK Mİ?

Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesine dair Trendyol tarafından resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. "Trendyol 100. Yıl Hediyesi" ve "Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi" isimleri gibi benzer isimlerle gönderilen mesajların dolandırıcılar tarafından düzenlendiği biliniyor. Trendyol, Cumhuriyet Bayramı veya herhangi bir özel gün vesilesiyle hediye dağıtımı gibi bir uygulama yürütmemektedir. "Trendyol 100. Yıl Hediyesi" veya "Trendyol Cumhuriyet Bayramı Hediyesi" adı altında gelen mesajlar, tamamen sahte ve dolandırıcılar tarafından düzenlenmektedir. Lütfen böyle sahte mesajlara itibar etmeyin ve herhangi bir kişisel bilgi, banka bilgisi veya şifre bilgisi paylaşmayın.