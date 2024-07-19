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Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Trendyol ne zaman açılacak?

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E-ticaret platformu Trendyol'a 19 Temmuz'da neden girilemediği ve ne zaman açılacağı soruları gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından sıkça araştırılan bu durum, Trendyol'un erişim sorunlarına işaret ediyor. İstanbul merkezli olan ve dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biri olan Trendyol'un ne zaman tekrar erişilebilir olacağı merak konusu oldu. Peki, Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Trendyol ne zaman açılacak?

Trendyol'a neden girilmiyor, açılmıyor ve 19 Temmuz Trendyol ne zaman açılacak sorularına yanıt aranıyor. Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Trendyol'a neden girilmiyor, açılmıyor ve 19 Temmuz Trendyol ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biridir. Trendyol'a neden girilmiyor, açılmıyor? Trendyol ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

TRENDYOL'A NEDEN GİRİLMİYOR, AÇILMIYOR?

Kullanıcı raporları Trendyol şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Trendyol ne zaman açılacak?

19 TEMMUZ TRENDYOL NE ZAMAN AÇILACAK?

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Trendyol'a kullanıcılar tarafından erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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