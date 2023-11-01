E- ticaret sitesi Trendyol çöktü mü ve neden açılmadığı merak ediliyor. 1 Kasım Trendyol neden açılmıyor, neden girilmediği gündeme geliyor. Herkes tarafından kolayca alışveriş yapılan Trendyol sitesine neden girilmediği sık sık kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Trendyol'a neden girilmiyor, açılmıyor? 1 Kasım Trendyol ne zaman açılacak?

Trendyol'a neden girilmiyor, açılmıyor ve 1 Kasım Trendyol ne zaman açılacak sorularına yanıt aranıyor. Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Trendyol'a neden girilmiyor, açılmıyor ve 1 Kasım Trendyol ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biridir. Trendyol'a neden girilmiyor, açılmıyor? 1 Kasım Trendyol ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

TRENDYOL'A NEDEN GİRİLMİYOR, AÇILMIYOR?

Mobil ve internet sitesi kullanıcıları Trendyol'un çöktüğünü sosyal medyadan dile getiriyor. Downdetector isimli programın verilerine göre geçtiğimiz saatte Trendyol'da bazı kesintiler yaşandı. Ancak şu anda Trendyol sorunsuz şekilde çalışmaktadır.

1 KASIM TRENDYOL NE ZAMAN AÇILACAK?

Trendyol'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

TRENDYOL NEDİR?

Trendyol, merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biridir. Trendyol Group çatısı altında Türkiye'nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap yer almaktadır.

Trendyol, 2010'da moda için olan bir alışveriş sitesi olarak kuruldu. Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek popülerleşti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride günde 1 milyondan fazla paketi müşterilerine ulaştırıyor.

30 milyondan fazla müşterisi, platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyondan fazla kez indirildi.

Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile dijital alışverişi daha iyi yapmayı hedefliyor. KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik projeler ve kampanyalara öncelik veriyor.Dünyanın lider e-ticaret gruplarından Alibaba Group, 2018'de Trendyol'a stratejik yatırım yaptı.

Trendyol, Ağustos 2021'de 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Yeni yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı.