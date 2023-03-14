Transponder nedir? Transponder anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Transponder, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Transponder ne demek? Transponder anlamı ne? İşte, Transponder kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Transponder kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Transponder anlamı ne? Transponder ne demek?

Transponder NE DEMEK?

Transponder, telekomünikasyonda başka bir cihazla haberleşebilen (transmitter-responder) çeşitli cihazlara verilen ortak isimdir. Transponderler bir sinyali otomatik olarak alıp, yükselttikten sonra sinyalı farklı bir frekansta iletebilir. Evvelce tanımlanmış bir sinyalı aldığında, gene evvelce belirlenmiş bir mesajı otomatik olarak iletebilir. Uygun elektronik sorgulama (uyarma) yapıldığı zaman yanıt sinyali yollayabilir. Transponder sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: