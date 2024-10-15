'Transformers' adlı film serisinde yer alan Decepticon'ların lideri olan karakter hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Transformers" adlı film serisinde yer alan Decepticon'ların lideri olan karakter hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"TRANSFORMERS" ADLI FİLM SERİSİNDE YER ALAN DECEPTİCON'LARIN LİDERİ OLAN KARAKTER HANGİSİDİR?

A: Megatron

B: Darth Vader

C: Sub-Zero

D: RoboCop