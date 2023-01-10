Transfermarkt çöktü mü, neden açılmıyor? Transfermarkt sorun mu var, oyuncu profili neden açılmıyor?

Transfermarkt'te oyuncu ve takım profili görüntülemek isteyen futbol severler sitenin açılmaması üzerine Transfermarkt oyuncu profili neden açılmıyor, çöktü mü? Transfermarkt neden açılmıyor, sorun mu var? merak ettiler.

Transfermarkt sitesinden güncel oyuncu ve takım bilgileri görüntülenememesi üzerine kullanıcılar sorun mu var merak ediyorlar. Peki, Transfermarkt oyuncu profili neden açılmıyor, çöktü mü? İşte detaylar...

TRANSFERMARKT SORUN MU VAR?

Transfermarkt üzerinden futbol severler güncel takım ve futbolcu bilgilerini görüntüleyebiliyor ve oyuncuların transfer değerlerini takip edebiliyorlar. Ancak bugün akşam saatlerinde siteye girişlerde sorun yaşanması üzerine kullanıcılar Transfermarkt neden açılmıyor merak ettiler. Konu ile ilgili Transfermarkt tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Transfermarkt sayfasındaki teknik sorundan dolayı özür dileriz... Sorunu en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."