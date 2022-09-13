Transfermarkt Twitter'da bugün trendlere girdi. Bunun ardından vatandaşlar, Transfermarkt neden Twitter'da gündem oldu? Transfermarket TT olayı nedir? merak etti. İşte detaylar...

Transfermarkt Twitter'da neden gündemde? Transfermarkt neden TT oldu? merak ediliyor. Ayrıntılar sizlerle...

TRANSFERMARKT NEDİR?

Transfermarkt, Axel Springer'in sahibi olduğu Alman tabanlı skor, maç sonuçları, istatistikler, transfer haberleri, fikstürler, piyasa değerleri gibi futbol bilgileri içeren bir internet sitesidir. IVW'a göre en çok ziyaret edilen 25 Alman internet sitesinden biridir, ve kicker.de'den sonraki en büyük spor internet sitesidir.

Birkaç diğer şey ile birlikte piyasa değerlerinin tahminler olmasına rağmen, Ekonomik Performans Merkezi'nden araştırmacılar, oyuncu transfer söylentilerinin çoğunlukla doğru olduğunu bulmuştur.

TRANSFERMARKT TWİTTER'DA GÜNDEM Mİ OLDU? NEDEN TT OLDU?

Transfermarkt Twitter'da 13 Eylül Salı bugün tt oldu. Bunun ardından vatandaşlar Transfermarkt neden TT oldu merak etmişti. Twitter'da bazı futbolcuların bonservis ücretleri konusunda paylaşımlar yapıldığı için Transfermarkt bugün TT oldu.