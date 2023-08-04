Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023-24? Türkiye'de yaz transfer sezonu ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitecek?

Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Yaz transfer sezonunda son günlere yaklaşırken Türkiye'ki kulüplerden büyük hamleler gelmeye devam ediyor. Futbol severler bu sezonun 2023-24 transfer dönemi ne zaman bitecek araştırıyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Yaz transfer sezonu ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman kapanacak? Transfer dönemi hangi gün, saat kaçta, ayın kaçında bitiyor? Transfer sezonu 7 Eylül mü 8 Eylül mü bitecek? Bugün mü yarın mı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, 2023-24 Yaz transfer sezonu ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitecek? Ayrıntılar sizlerle...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

2023-24 SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.