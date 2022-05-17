Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2022 transfer dönemi ne zaman? - Haberler

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2022 transfer dönemi ne zaman?
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2022 2023 futbol sezonu, yaz döneminde başlayacak. Transfer sezonu ne zaman başlıyor, sorusunun yanıtı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolda "transfer dönemi" olarak adlandırılan transfer ve tescil döneminin Haziran ayında başlaması bekleniyor.
Transfer sezonu ne zaman başlıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler duyuracaktır.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz sene, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde transfer sezonu gerçekleştirilmişti.
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