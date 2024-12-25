Üye Girişi
Haberler
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı

Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025?

Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geride kaldı ve ilk yarı tamamlandı. Ligin ilk yarısının sona ermesi ile bu kez ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025?

Transfer dönemi tarihleri yakından takip ediliyor. 18. haftasına girilen Trendyol Süper Lig'de devre arasına artık kısa bir süre kaldı. Eksiklerini tamamlamak, kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar ara transfer dönemini bekliyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025?

SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ara transfer dönemi ise bu hafta oynanacak maçların ardından 13 Ocak 2025'te başlayacak.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR 2025?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
img

Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
img

Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

Son Dakika Haberleri

12.12 saat anlamı nedir? 12 12 saat aşk anlamı 2024! 11.11 saat anlamı nedir? 11 11 saat aşk anlamı 2025! 10.10 saat anlamı nedir? 10 10 saat aşk anlamı 2024! Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı? Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.