Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025?
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geride kaldı ve ilk yarı tamamlandı. Ligin ilk yarısının sona ermesi ile bu kez ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025?
Transfer dönemi tarihleri yakından takip ediliyor. 18. haftasına girilen Trendyol Süper Lig'de devre arasına artık kısa bir süre kaldı. Eksiklerini tamamlamak, kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar ara transfer dönemini bekliyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025?
SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ara transfer dönemi ise bu hafta oynanacak maçların ardından 13 Ocak 2025'te başlayacak.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR 2025?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.