Transfer saat kaçta bitiyor? 2025 transfer dönemi ne zaman, kaçta bitecek?

Transfer saat kaçta bitiyor? Futbolda yaz transfer dönemi Türkiye'de yarın gece sona erecek. Kulüpler, kadrolarını şekillendirmek için son işlemlerini transfer sezonunun bitimine kadar yapabilecek.

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Türkiye'de 2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi 30 Haziran'da başlamıştı. Kulüplerin yeni oyuncu kayıtlarını yapabildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 tarihinde tamamlanıyor. Resmi olarak açıklanan takvime göre transfer işlemleri, 12 Eylül Cuma gece saat 00.00 itibarıyla kapanacak. Takımlar, bu tarihe kadar yapacakları son başvurularla yeni transferlerini tescil ettirebilecek.

Yaz transfer dönemi, futbol kulüplerinin kadrolarını genişletmek ve yeni sezon öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları en uzun süreç olarak dikkat çekiyor. 30 Haziran'dan itibaren hareketli geçen dönemde birçok futbolcu yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. 12 Eylül itibarıyla bu süreç resmen kapanacak ve kulüpler bir sonraki döneme kadar yeni transfer yapamayacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN 2026?

Ara transfer dönemi, futbol kamuoyunda "devre arası transfer dönemi" olarak da biliniyor. Türkiye'de 2026 yılı için belirlenen ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren kulüpler, takımlarının ihtiyaç duyduğu mevkilere takviye yapma şansına sahip olacak.

Ara transfer dönemi, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak oyuncu transferleri tescil edilmeyecek. Kulüpler, yaklaşık bir aylık süreçte transfer planlamalarını tamamlayacak ve kadrolarını ligin ikinci yarısına hazır hale getirecek.

