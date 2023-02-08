Normal şartlarda 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Türkiye'nin içinden geçtiği deprem felaketi nedeniyle uzatıldı. Transfer dönemi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Süper Lig'te transfer dönemi ne zaman bitiyor? soruları gündemdeydi. İşte detaylar...

Transfer dönemi ne zaman bitecek? Normal şartlarda 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Türkiye'nin içinden geçtiği deprem felaketi nedeniyle uzatıldı. Transfer dönemi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Süper Lig'te transfer dönemi ne zaman bitiyor? soruları gündemdeydi. Detaylar haberimizde...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

TFF, deprem nedeniyle normalde 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer döneminin 10 gün uzatıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

10 GÜN UZATILACAK

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.