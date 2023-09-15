Transferler saat kaçta bitiyor? Türkiye'de transfer döneminin sona ermesine saatler kaldı. Kulüpler yeni sezon için son transferlerini gerçekleştiriyor. Peki, Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? Gece 12'de mi 1'de mi transfer dönemi sona erecek? Detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Türkiye'de transfer dönemi bu akşam saat 23.59'da sona erecek.

26 Haziran'da başlayan transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.