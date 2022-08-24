Futbol yaz transfer dönemi son günlere yaklaşırken hareketli günler yaşıyor. Takımlar kadrolarını planlamalarına göre kurarken futbolseverler Transfer dönemi ne zaman kapanıyor? Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? merak ediyor.

Transfer dönemi ne zaman kapanıyor? Futbol yaz transfer dönemi son günlere yaklaşırken hareketli günler yaşıyor. Takımlar kadrolarını planlamalarına göre kurarken futbolseverler Transfer dönemi ne zaman kapanıyor? Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? merak ediyor. İşte detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

Yaz transfer dönemi 8 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. TFF tarafından duyurulan açıklama şu şekildeydi:

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı, 8 Eylül'de sona erecek.

