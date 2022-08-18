2021-2022 Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından, transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Taraftarlar transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?

Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi kısa süre içinde tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTER?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.