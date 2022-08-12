Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 2022-23 sezonu transfer dönemlerini daha önce açıklamıştı. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Son gün ne zaman?

Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi kısa süre içinde tamamlanacak. Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman? Son gün ne zaman?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini açıkladı.