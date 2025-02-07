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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

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Futbolseverlerin merakla takip ettiği 2024-2025 kış transfer dönemi sona yaklaşıyor. Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden kulüpler, son günlerde transfer çalışmalarına hız verdi. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?, Süper Lig'de transfer dönemi hangi tarihte sona erecek? İşte merak edilen detaylar…

Türkiye'de 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi (devre arası transfer dönemi) 13 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Kulüpler, bu tarihe kadar kadrolarını güçlendirmek için yeni oyuncular transfer edebilecek. Futbolseverler, transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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