Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türkiye'de 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi (devre arası transfer dönemi) 13 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Kulüpler, bu tarihe kadar kadrolarını güçlendirmek için yeni oyuncular transfer edebilecek. Futbolseverler, transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir.