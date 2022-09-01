Futbolda 2022 - 2023 sezonu öncesi takımlar son transferlerini gerçekleştirirken bazı takımlar fırsat transferleri kovalamaya devam ediyor. Transferde hareketli günlerin yaşandığı yaz transfer döneminde Avrupa'da ve Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor merak konusu idi. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbolda 2022 - 2023 sezonu öncesi takımlar son transferlerini gerçekleştirirken bazı takımlar fırsat transferleri kovalamaya devam ediyor. Transferde hareketli günlerin yaşandığı yaz transfer döneminde Avrupa'da ve Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor merak konusu idi. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022 transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Dünyanın her tarafından takip edilen, dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1 ve La Liga için transfer dönemi bugün sona eriyor. 1 Eylül 2022 Avrupa'da transfer döneminin son günü. Takımlar son transferler için saatler sayıyor.

TÜRKİYE SÜPER TOTO SÜPER LİG 2022 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Toto Süper Lig için 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 8 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

2022-2023 SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ara transfer dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

UEFA LİSTESİ SON GÜN NE ZAMAN?

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların 2 Eylül'de Orta Avrupa Saati baz alınarak 24.00'a kadar kadrolarını açıklamaları gerekiyor. Türkiye saatine göre ise, temsilcilerimiz için liste verme süresi 3 Eylül saat 01.00'a kadar sürecek.