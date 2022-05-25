Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-23 transfer dönemi başlangıç- bitiş tarihleri! - Haberler

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-23 transfer dönemi başlangıç- bitiş tarihleri!
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte, 2022-23 transfer dönemi başlangıç - bitiş tarihleri!
Tff Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. 2022-23 transfer dönemi başlangıç- bitiş tarihleri ne zaman? Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayacak
2022-23 TRANSFER DÖNEMİ BAŞLANGIÇ- BİTİŞ TARİHLERİ!
8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.
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