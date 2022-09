Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi bugün mü bitiyor? Transfer dönemi tarihleri

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer dönemi yılda iki kez gerçekleşmekte. Takımların kadrolarını daha da güçlendirmek, kadrolarını yenilemek amacıyla yaptığı transferler için her ligin belli bir tarihi oluyor. Çoğu ligde farklılık gösteren transfer dönemi hakkında merak edilenler arasında Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi bugün mü bitiyor? Soruları var.

2021-2022 sezonunun bitişi ile transferler taraftarların ve takımların odak konusu oldu. Taraftarlar merakla takımına gelecek yeni oyuncuları araştırıyor. Yönetim ise takımlarına katacağı yeni oyuncular hakkında araştırmalar yaparak karşı takım ile görüşmeler sağlıyor. Transfer dönemler tüm futbolseverlerin büyük bir heyecan ve merakla takip ettiği bir zaman dilimidir. Bununla beraber futbolseverler bu heyecanlı transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi bugün mü bitiyor? İşte merak edilen Transfer dönemi tarihleri…

TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

2021- 2022 sezonunun bitişi ile futbolseverlerin ve takımların gündeminde transferler var. Her gün her saat yeni gelişmeler yaşanan transfer dönemi futbolseverler için heyecan verici bir dönem. Transfer döneminin bitimine az zaman kalmasıyla taraftarlar Transfer dönemi bitti mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Dünyanın her tarafından takip edilen, dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1 ve La Liga için transfer dönemi bugün sona eriyor. 1 Eylül 2022 Avrupa'da transfer döneminin son günü. Takımlar son transferler için saatler sayıyor.

TÜRKİYE SÜPER TOTO SÜPER LİG 2022 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye için transfer sezonu Avrupa'ya göre daha ileri bir tarihte son bulacak. Süper Toto Süper Lig için 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 8 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE SÜPER TOTO SÜPER LİG 2022-2023 SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ara transfer dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2022 YAZ TRANSFER DÖNEMİ SON TARİHLERİ