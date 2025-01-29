Transfer dönemi ne zaman bitiyor 2025?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre, 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te sona erecek. Transfer dönemi ne zaman bitiyor 2025?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

Bu süreçte, Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Özellikle şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar, eksik bölgelerini tamamlamak adına transfer piyasasında aktif rol oynuyorlar.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala, kulüpler son hamlelerini yaparak sezonun geri kalanında en iyi performansı sergilemeyi hedefliyor. Taraftarlar da takımlarının yapacağı yeni transferleri merakla bekliyor.

Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, takımların kadroları netleşecek ve sezonun ikinci yarısında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Futbolseverler, yeni transferlerin takımlarına nasıl katkı sağlayacağını heyecanla takip edecekler.

Sonuç olarak, 11 Şubat 2025'te sona erecek olan ara transfer dönemi, Süper Lig'deki dengeleri değiştirebilecek hamlelere sahne oluyor. Kulüplerin yapacağı stratejik transferler, sezonun geri kalanındaki performanslarını doğrudan etkileyecek.