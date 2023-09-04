TransAnatolia Rally Raid start aldı

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 3 Eylül Pazar günü start aldı.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 3 Eylül Pazar günü start aldı.

13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı organizasyon için 2 Eylül Cumartesi günü saat 15: 30'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Yarışın seremonik startı ise Samsun Batı Park'ta verildi.

2- 9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen'in ev sahipliğinde, gerçekleşen basın toplantısı ve seremonik startla başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; " Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonumuzun ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın devrede olduğu, uluslararası bir organizasyon olan TransAnatolia Samsun'dan başlayacak. Bu organizasyona, Cumhuriyetimizin 100. yılında ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir gurur duyuyoruz. Parkur öyle güzel çıkarılmış ki adeta Kurtuluş Savaşı'nın belgeseli niteliğinde. Emeği geçen herkese, katılımcılara teşekkür eder, başarılar dileriz" diyerek sözlerini tamamladı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar; "Bu sene TransAnatolia'yı 13. kez gerçekleştiriyor olmaktan ötürü çok mutluyuz. Her şeyden önce bu bir ekip işi. Bize gönül veren, desteklerini sunan çok fazla insan var. Öncelikle bize ev sahipliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sayın başkan aracılığıyla teşekkürlerimi sunuyorum.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği bizim için çok kıymetli. Yarışın ana sponsorları arasında ise Korlas Triumph ve Castrol markaları yer alırken; Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Fikirmedya, Jules Verne ve Fransa'dan Euro 4×4 Parts da destekçilerimiz arasında. Bu yıl ek olarak Galata Taşımacılık ve İstanbul Portföy de motorsporları dünyasının destek kurumları arasında yerlerini aldı. Yarışa ulaşım desteğini ise bu yıl FIAT ve Jeep veriyor.

Emeği geçen herkese ve sevgili katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu sene de sorunsuz, keyifli ve herkesin güzel deneyimlerle ayrılacağı bir organizasyon geçiririz" dedi.

Büyükpınar TransAnatolia 2023'e katılan ülkeler ve araçların dağılımı ile ilgili şu bilgileri verdi; "Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılıyor. 122 yarışmacının 44'ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia'ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var.

Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde 40 motosiklet rally, 5 motosiklet ise raid olarak yarışa katılırken, otomobil kategorisinde; 9 otomobil rally, 5 SSV, 22'si ise raid olarak yarışıyor. Bu yıl kamyon kategorisinde ise İngiltere ve İtalya'dan 2 yarışmacı yer alıyor."

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen ise "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100.yılından ilham aldığımız çok özel bir rota çıkardık. Rotamız Kurtuluş Savaşı'mızın izlerini taşıyor. Samsun'dan start alan yarış, Amasya üzerinden 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği Sivas'a ulaşacak. Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve büyük taarruzun önemli noktası Çiğiltepe'den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleştirilecek etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav'a ulaşacak yarışma, Demirci Akıncıları'nın izini takip ederek 9 Eylül'de İzmir'de finiş görecek. Yarış toplam 17 il sınırından geçecek" dedi.

Basın toplantısına katılan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Yardımcısı Murat Kaya da; tüm organizasyon ekibine ve yarışçılara başarı dileklerini iletti.

İlk etaba yağmur engeli

TransAnatolia Rally Raid'in ilk etabına Samsun ve bölgesini vuran sağanak yağış ve sel damgasını vurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilk etabı iptal edilen yarışa 2. etap ile devam edildi. Yarış 9 Eylül'de İzmir'de noktalanacak.

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