Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Tramvay seferleri bir süreliğine iptal edildi. Tramvay seferleri neden durduruldu ve Tramvay seferleri ne zaman açılacak merak ediliyor. Tramvay seferleri ne zaman açılacak? Tramvay seferleri neden durduruldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Tramvay seferleri ne zaman açılacak? Tramvay seferleri neden durduruldu?

Tramvay seferleri ne zaman açılacak ve Tramvay seferleri neden durduruldu merak ediliyor. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvay seferleri ne zaman açılacak ve Tramvay seferleri neden durduruldu sorularına yanıt aranıyor. Tramvay seferleri ne zaman açılacak? Tramvay seferleri neden durduruldu? Detaylar haberimizdedir…

TRAMVAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.