Trakyagücü Teknik Direktörü Kadir Güçlü kim? Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan'ı keşfeden ve şuan Trakyagücü Teknik direktörlüğü yapan Kadir Güçlü son dönemde merak ediliyor. Peki, Kadir Güçlü kimdir? Kadir Güçlü sağlık durumu ne?

Galatasaray ve Milli takımın önemli isimlerinden Arda Turan'ı keşfeden ve geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Trakyagücü teknik direktörü Kadir Güçlü son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Kadir Güçlü ile ilgili internette Trakyagücü Teknik Direktörü Kadir Güçlü kim? Kadir Güçlü sağlık durumu ne? soruları araştırılmakta. İşte Trakyagücü Teknik Direktörü Kadir Güçlü ile ilgili detaylar;



TRAKYAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ KADİR GÜÇLÜ KİM?

KADİR GÜÇLÜ SAĞLIK DURUMU NE?