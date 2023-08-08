(Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geç...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

8 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen bir araç sözlük tanımına göre hangisini yapmış olur?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen bir araç sözlük tanımına göre hangisini yapmış olur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 8 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen bir araç sözlük tanımına göre hangisini yapmış olur?

A-) Sollamak

B-) Sağlamak

C-) Soldan sağlamak

D-) Sağdan sollamak

Doğru Cevap : B şıkkı