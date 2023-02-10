Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralanırken, 6 bin 444 bina yıkıldı. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kuurtarm çalışmaları devam ederken vatandaşlar Trafik sigortasının depremi karşılayıp karışlanmadığını merak ediyor. Peki, Trafik sigortası depremi karşılar mı? Deprem sigortası nedir, ne işe yarar? İşte merak edilenler...

Trafik sigortası depremi karşılar mı? Sorousu merkez üstü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Deprem bölgesine Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gönderiliyor. Peki, Trafik sigortası depremi karşılar mı? Deprem sigortası nedir, ne işe yarar? Deprem sigortası yapılırken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...

TRAFİK VE KASKO SİGORTASI DEPREMİ KARŞILAR MI?

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem tarihi bir yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgesinde araçlar da kullanılamaz hale geldi. Deprem sonucu oluşan maddi hasarlarda sigortadan yararlanıp yararlanmayacağı da vatandaşların merak konusu oldu. Depremden dolayı oluşan maddi hasarları trafik sigortası karşılamıyor. Trafik sigortası, yalnızca karşı tarafta oluşan zararları karşıyan bir sigorta türüdür.

DEPREM SİGORTASI NEDİR NE İŞE YARAL?

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

DASK KAÇ TL?

Dask sigorta bedeli hesaplanırken meskenin metrekaresi için bir bedel belirlenir. Betonarme yapılar için metrekare bedeli 5.016 TL, diğer yapı tarzları için 3.500 TL olarak resmi gazetede yayımlanmıştır.

DEPREM SİGORTASI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Binanızın deprem risk haritasına göre bulunduğu bölge, yapı tipi, inşa yılı ve metrekare bilgileri, dikkat edilmesi gereken başlıca noktalardır. DASK yanlış beyana bağlı durumlarda mesuliyet kabul etmediğinden, beyan esnasında bilgilerin doğruluğundan emin olunmalıdır.