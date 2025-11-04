Haberler

Trafik kurallarında neler değişti? Yeni yürürlüğe giren trafik kuralları neler?

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücüleri yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yaptı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, özellikle motosiklet ve bisiklet kullanıcılarını kapsayan güvenlik önlemlerini artırdı. Peki, trafik kurallarında neler değişti? Yeni yürürlüğe giren trafik kuralları neler?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle sürücüler için önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Özellikle motosiklet, bisiklet ve elektrikli araç kullanıcılarını ilgilendiren bu değişiklikler, güvenlik önlemlerini artırmayı hedefliyor. Koruyucu ekipman kullanımına yönelik zorunluluklar ve yeni cezai yaptırımlar dikkat çekerken, sürücüler için kurallar artık daha sıkı hale geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TRAFİK KURALLARI HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son düzenleme ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Artık bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör sürücüleri için koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü kullanmak zorunlu hale getirildi.

Buna ek olarak, üç tekerlekli yük motosikletleri ve kapalı karoseri bulunan araçlar dışındaki motosiklet sürücüleri ile yolcuların koruyucu eldiven takmaları da mecburi oldu.

Yeni yönetmelik ayrıca, sürücü ve araç tescil işlemlerinde kullanılacak verilerin artık yalnızca kamu kurumlarından değil, özel hukuk tüzel kişileri ve meslek kuruluşlarından da elektronik ortamda temin edilmesini mümkün kılıyor.

EN ÖNEMLİ TRAFİK KURALLARI HANGİLERİ?

Yeni düzenlemenin öne çıkan trafik kuralları şu şekilde:

  • Kask, koruma gözlüğü ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.
  • Koruyucu ekipman takmayan sürücülere 993 TL idari para cezası uygulanacak.
  • Sürücü belgesi ve araç tescil işlemleri elektronik ortamda daha hızlı yapılabilecek.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ihtiyaç duyduğu teknik verileri artık özel sektör ve meslek kuruluşlarından da alabilecek.
  • Güvenlik ve denetim sistemleri, trafikteki riskleri azaltmak için dijital olarak güçlendirilecek.

TRAFİK CEZALARINA ZAM GELDİ Mİ?

Son düzenlemeyle birlikte trafik cezalarında yeni bir artış yapılmadı, ancak mevcut ceza miktarları yeniden değerleme oranına göre yılbaşında güncellenecek. Şu an için koruyucu ekipman kurallarına uymayan sürücüler 993 TL ceza ödeyecek.

Bakanlık, bu düzenlemelerin temel amacının trafik güvenliğini artırmak, kazalarda yaralanma oranlarını azaltmak ve bilinçli sürücülük kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu vurguluyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Güncel
