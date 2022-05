Trafik Haftası ne zaman? 2022 Trafik Haftası tarihleri!

Trafik Haftası, ilk ve ortaöğrenimlerine devam eden öğrencilerin trafik konusunda bilinçlendirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Trafik Haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenlenecek, haftanın önemi vurgulanacak. Peki, Trafik Haftası ne zaman 2022? Peki, Trafik Haftası ne zaman? İşte, 2022 Trafik Haftası tarihleri!

TRAFİK HAFTASI NE ZAMAN?

2012 yılında uygulamaya konulan "2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde sorumlu paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çok önemli proje/etkinlikler hayata geçirilmiştir. Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının %50 oranında azaltılmasına yönelik geliştirilen sistem yaklaşımı ile etkin ve yoğun denetim/bilgilendirme/bilinçlendirme, eğitim ve benzeri faaliyetler uygulamaya geçirilmiş, Bakanlığımızca hazırlanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu belge her yönüyle gelişmekte ve ilerlemekte olan ülkemizin trafik güvenliği konusundaki gelişimine katkı sağlayacak kaynak çalışmalardan biridir. Bu kapsamda trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 01-07 Mayıs 2021 tarihleri arası Karayolları Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır.

Bununla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs (Covid- 19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 01-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinin Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilecektir.

İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Büro Amirliğimizce polis sorumluluk sahamızda 2020 yılında yapılan kontrol ve denetimlerde 21.802 araç ve sürücü kontrol edilmiş, bunlardan eksikliği olan ve kural ihlali yapan 1.656 araç veya sürücüsüne 902.712 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2021 yılı ilk dört aylık zaman diliminde ise yapılan kontrol ve denetimlerde 6.689 araç ve sürücü kontrol edilmiş, bunlardan eksikliği olan ve kural ihlali yapan 726 araç veya sürücüsüne 379.843 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yayaların karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal bir farkındalık oluşması amacıyla Bakanlığımızca 2019 yılında uygulanmaya başlanan ''Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın ve Yayalar Kırmızı Çizgimiz'' sloganlarıyla ülke genelinde devam eden yaya önceliği konulu bilgilendirme ve çevirme ekipli özel denetimlere devam edilmektedir. Tüm yol kullanıcılarının ulaşımını kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, trafik kuralına uyma düzeyinin artırılarak kaza sonucu meydana gelen ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi amacıyla trafik denetimlerimiz ''etkin, sürekli ve yoğun'' şekilde devam etmektedir.

Bu hafta boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye ve Emniyet Kemerimi Unutmam" mottoları yapılacak olan kontrol ve denetimlerde etkin bir şekilde kullanılarak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışması yapılmaktadır.

